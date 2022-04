La denuncia a Radio Zampetta Sarda: “Oreo, avvelenato nel giardino di casa da gente senza cuore”

A RADIO ZAMPETTA LA DENUNCIA DI

SIMONA PER L’ UCCISIONE DI OREO, IL DOLCE CAGNOLINO AVVELENATO NEL GIARDINO DI CASA, IN VIA MARCONI A SARROCH.

L

a testimonianza di Simona:

“Vorrei denunciare un fatto grave avvenuto ieri mattina a Sarroch, al cane di mio nipotino Daniel.

Oreo è stato avvelenato, nel giardino di casa in via Marconi.

I suoi padroni sconvolti e disperati l’hanno soccorso subito e portato dal veterinario in preda alle convulsioni

Il veterinario intervenuto subito ha cercato di salvarlo.

Sembrava si stesse riprendendo perché aveva passato la notte e invece alle 16:15 di oggi purtroppo se n’è andato… soffrendo sino all’ultimo.

Oreo era il fratellino di mio nipote Daniel, amato e accudito con amore.

Era un trovatello è stato adottato, trovato in un cantiere e trattato con tutto l’amore che meritava e che merita ogni animale, ma purtroppo ci sono persone senza cuore che son capaci di tutto e che dovrebbero solo farsi schifo da sole.

Domattina verrà sporta denuncia ai carabinieri.

Buon ponte Oreo”

La redazione di radio zampetta invita a riflettere al rispetto e ad amare sempre i più deboli.

Fonte: Casteddu on line