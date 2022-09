La danza fa il suo ingresso in vetrine dei negozi Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Incursioni nel segno della nuova danza in luoghi insoliti come le vetrine dei negozi del centro.

Cagliari, tra il Largo Carlo Felice, via Manno e dintorni, accoglie il 22 settembre "Showinwindows". Una serie di performance in una singolare interazione tra i linguaggi della danza e gli spazi urbani. E' l'anteprima di Find Festival Internazionale Nuova Danza, direzione artistica di Cristiana Camba.

Dalle 17 alle 20, a dare il via a "Showinwindows" saranno protagoniste le coreografie di Salvo Lombardo, performer, coreografo, artista multimediale. Repliche il 23 e 24 settembre e ancora il 27, 28 e 29, stesso orario. "In scena" tra manichini, abiti, scarpe, giocattoli, decorazioni, luci, i danzatori Silvia Bandini, Erica Fadda, Chiara Mameli, Alessio Rundeddu.

"Showinwindows" è una produzione Asmed Balletto di Sardegna - Chiasma in collaborazione con il Consorzio Cagliari Centro Storico. Il calendario completo della 40° edizione di Find Festival Internazionale Nuova Danza sarà presentato a fine settembre. (ANSA).



