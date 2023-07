La crisi al Comune di Oristano: nel Pd prevale il no all’intesa col sindaco Sanna

Oristano

Ieri l’assemblea cittadina

La linea che ha prevalso è quella del no. No al varo di una nuova maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Massimiliano Sanna per salvare la consiliatura al Comune di Oristano.

E’ questo l’indirizzo emerso nell’assemblea cittadina del Pd alla quale ieri sera hanno partecipato poco più di trenta iscritti.

La capogruppo Maria Obinu ha illustrato la genesi della crisi politica e la sua recente evoluzione, dopo la rottura nel centrodestra, alla quale il sindaco Sanna ha fatto seguire l’azzeramento della giunta e l’appello alla città e alle forze politiche pronte a un’alternativa per il governo di Oristano.

Proposta che non sembra aver convinto la maggioranza dei militanti Pd. Diversi e qualificati gli interventi nel dibattito con una seria riflessione e una varietà di posizioni.

Si attende adesso l’assemblea convocata dal sindaco Massimiliano Sanna per martedì prossimo con le forze sociali. E’ possibile che dopo questo appuntamento lo stesso Pd dia al sindaco una risposta ufficiale.

Sabato, 15 luglio 2023