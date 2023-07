La costa delle miniere accoglie il film festival Andaras - Sardegna

Un invito alla libertà di muoversi senza restrizioni, portando con sé solo l'essenziale. "Viaggiare leggeri" è il tema di Andaras traveling film festival. La quinta edizione del concorso estivo sul cinema corto di viaggio è in programma dall'11 al 15 luglio. Andaras aggiunge nuovi itinerari lungo la costa delle miniere e accoglie a bordo nuovi compagni di viaggio: Fai Sardegna e Salina Doc Fest. Fa tappa anche sulla spiaggia di Masua a Porto Flavia, sulla costa iglesiente oltre che a Fluminimaggiore e Buggerru, sulla costa sud occidentale.

Gli incontri con artisti, attori, fotografi, film-maker, reporter e manager precedono le proiezioni dei film in gara. L'attrice Valentina Lodovini è la presidente di giuria, Matteo Martari, special guest, interviene il 15 assieme a cast e troupe del film "Le ragazze non piangono" del regista Andrea Zuliani sui temi della diversità e integrazione. A dare via a Andaras sarà la mostra del foto-giornalista Massimo Sestini, pluripremiato autore del celebre scatto aereo del barcone carico di migranti nell'estate 2014. Dieci tra gli scatti più apprezzati, saranno esposti per un anno lungo le strade di Fluminimaggiore.

Tra gli appuntamenti, il 12 luglio sulla spiaggia di San Nicolò, a Buggerru, Music Live Experience di Fabio Tallo, il 13 Meditation Experience a cura di Giovanni Marceddu, il 14, spiaggia di Masua, concerto al tramonto di Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis. Il 15 a Fluminimaggiore serata conclusiva e cerimonia di premiazione. Sono 27 le opere in concorso suddivise in sei categorie: "Super Shorts", "Docu-Shorts", "Narrative Shorts", "Gazes from the World", "Animation", "Andaras Noas" (Nuovi Sentieri). Sono previsti anche due premi speciali, della Giuria e "Andaras".

Ideato da Marco Corrias, direzione artistica di Joe Juanne Piras il festival è realizzato in collaborazione con i comuni di Fluminimaggiore, Buggerru, Iglesias, Fondazione di Sardegna, associazione Andaras e organizzato dall'associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e Società Umanitaria.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna