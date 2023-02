La Corsa degli Scalzi diventa una parodia al carnevale di Bonorva. La protesta dei “curridoris”

Cabras

Dura risposta del presidente dell’associazione Alessio Camedda

A carnevale ogni scherzo vale, a meno che non ci siano di mezzo la fede e una tradizione secolare. Nei giorni scorsi a Bonorva è andata in scena una parodia della Corsa degli Scalzi, con i “curridoris” vestiti di bianco. Un’idea nata per gioco, che però non è piaciuta per nulla a Cabras.

Pronta è arrivata la risposta dell’associazione “Is Curridoris” di San Salvatore, guidati dal presidente Alessio Camedda.

“Is curridoris e tutta la comunità di Cabras”, si legge in una nota firmata dall’esponente dell’associazione, “si rammaricano profondamente nel veder messa in ridicolo una tradizione sacra. Appare chiaro che queste persone non hanno la benché minima idea di quale sia il significato di indossare il saio bianco benedetto e di accompagnare il santissimo Salvatore”.

“Come presidente dell’associazione”, scrive ancora Camedda, “dopo aver sentito anche il parroco di Cabras monsignor Giuseppe Sanna, che ha espresso il suo pieno accordo, condanno come offensivo ciò che è stato fatto”.

“Mi auguro non accada mai più che venga ridicolizzato in una manifestazione come il carnevale, quello che per is curridoris e tutti gli abitanti di Cabras, è un atto di fede e devozione particolarmente sentito, perché”, conclude il presidente dell’associazione, “coinvolge intimamente la sfera religiosa e spirituale di ogni singola persona e di tutta la comunità”.

Giovedì, 23 febbraio 2023