La Corsa degli Scalzi: Cabras prepara la grande festa di San Salvatore

Ecco perché centinaia di uomini e ragazzi in questi giorni si allenano per partecipare alla processione che, come suggerisce il nome stesso, avviene di corsa e a piedi nudi, lungo un tragitto di 7 chilometri, tra sudore, polvere, lacrime, emozioni e tanta fede. Così ogni primo sabato e domenica di settembre.

Saranno, però, le donne del paese le prime protagoniste ad entrare in scena, per così dire. Venerdì 25 agosto, una settimana prima della grande festa, vestite col costume di Cabras e anche loro a piedi nudi, trasporteranno in processione, al mattino, la statua di Santu Srabadoreddu, una statua piccola, che si può tenere in mano e che dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Cabras raggiungerà il villaggio e la chiesa di San Salvatore , nel Sinis, dove la sera cominceranno le novene. La processione richiama le modalità della Corsa degli Scalzi : le donne sono suddivise in 14 gruppi, quante sono le stazioni quaresimali, e si daranno il cambio nel tragitto per sorreggere la statuetta del Santo, proprio come faranno is curridoris, una settimana dopo.

Chi non ha mai apprezzato dal vivo o in una foto quell’immagine simbolica di un nuvolone bianco alle spalle del manipolo che porta alto il vessillo? E proprio qui il cuore della festa. Sono proprio qui le origini della Corsa degli Scalzi , una rievocazione storico-religiosa di un episodio risalente al 1619: la coraggiosa resistenza all’invasione dei saraceni.

I cabraresi, per proteggersi dall’avanzata e per mettere al sicuro la statua di Srabadori, escogitarono un piano. Si legarono ai piedi nudi rami di frasche, in modo da sollevare più polvere possibile nella loro corsa e sembrare così molto più numerosi di quanto non lo fossero. L’espediente funzionò e i mori, spaventati all’idea di essere di fronte a un grande esercito, si diedero alla fuga. Negli anni si è detto che donne e bambini avrebbero sollevato loro il polverone, mentre gli uomini tenevano il fronte. Fatto sta che l’invasione fu bloccata, il villaggio e il simulacro furono così salvati e da allora, ogni anno, in ricordo di questo episodio, per rinnovare il voto al santo, il rito viene ripetuto. Con regole precise: sono 14, appunto, i gruppi di curridoris, suddivisi in mudas, ciascuna di cinque corridori. Sette mudas corrono il sabato e sette la domenica. La sorte decide chi porta il santo al villaggio di San Salvatore e chi lo riporta a Cabras . Il venerdì che precede la festa, dopo la confessione e le preghiere, avviene l’estrazione de sa muda.