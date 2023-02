La convince a fare un video nuda e la ricatta. Denunciato operaio che si spacciava per cartomante

Quartu Sant’Elena

Accusato di estorsione e truffa ai danni di una donna conosciuta sui social

È stato rintracciato e denunciato l’uomo che si era finto un cartomante e aveva costretto una donna sarda a inviargli denaro e un video che la ritraeva nuda, prospettandole eventi catastrofici con l’uso di magia occulta in caso di rifiuto.

Le indagini dei carabinieri di Selargius erano partite dalla denuncia della vittima, una donna di 52 anni, di Quartu.

La persona denunciata è un uomo di 58 anni di Chiavari, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di tentata estorsione e truffa.

I militari hanno accertato che l’uomo, a luglio del 2022, era entrato in contatto su Tik Tok e WhatsApp con la vittima, presentandosi come cartomante. Inizialmente si era fatto inviare 260 euro, poi – visto che la donna non voleva più pagare – l’aveva minacciata prospettando eventi catastrofici con il ricorso alla magia occulta. Alla fine l’aveva convinta a girare un video in cui appariva nuda.

Con quelle immagini aveva cercato di estorcere alla vittima 1.100 euro, minacciando di inviare il filmato ai suoi familiari, in caso di rifiuto. A questo punto la donna, disperata, aveva richiesto l’aiuto dei carabinieri.

Martedì, 7 febbraio 2023