La consigliera regionale della Lega Annalisa Mele si candida a sindaco di Bonarcado

Annalisa Mele attualmente è componente della Commissione sanità del consiglio regionale e responsabile regionale del settore sanità per la Lega. Nei mesi scorsi aveva rinunciato al suo posto di medico del servizio 118 per assumere l’incarico di medico di famiglia nel suo paese.

La consigliera regionale della Lega Annalisa Mele ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Bonarcado, suo paese d’origine. Lo ha fatto con una dichiarazione diffusa nel pomeriggio: “Sono lieta e onorata di ufficializzare la mia disponibilità a guidare una lista civica per il futuro di Bonarcado”, ha dichiarato Mele. “Siamo un gruppo di persone di buona volontà, fortemente coeso, che ha deciso di impegnarsi per la propria comunità, puntando sul rilancio del paese e di tutto il territorio senza condizionamenti ideologici o interessi di parte”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a