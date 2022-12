Sagama

Le selezioni sono aperte anche ai non residenti

Nuova campagna di reclutamento per la compagnia barracellare del Comune di Sagama, che per trovare nuovi volontari dà la possibilità di presentare domanda anche ai non residenti nel piccolo comune della Planargia.

Tra i requisiti la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne, non essere stati espulsi dalle forze armate o da incarichi di pubblici uffici, aver assolto le scuole dell’obbligo (in caso contrario, sarà sufficiente dimostrare la propria alfabetizzazione), l’idoneità fisica e la possibilità di impegnarsi nel ruolo.

Chi invece aspira alla carica di ufficiale o graduato, dovrà aver compiuto i 25 anni, essere in possesso di una riconosciuta esperienza nel territorio di Sagama e aver ottenuto almeno il diploma di scuola media inferiore.

Non potranno partecipare alla selezione persone che – pur avendo i requisiti elencati – siano state escluse da altre compagnie barracellari, in seguito ad abusi sull’utilizzo dei fondi destinati ai volontari.

Nessun limite di tempo per la presentazione delle domande, che dovranno essere compilate sul modulo a disposizione sul sito del Comune e consegnate – assieme a una copia del documento d’identità – all’ufficio protocollo oppure spedite tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per maggiori informazioni, il bando può essere scaricato dalla pagina del sito ufficiale del Comune di Sagama.

Giovedì, 29 dicembre 2022