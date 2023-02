La cocaina arrivava in Sardegna nelle forme di formaggio: dieci arresti della Guardia di finanza

Torino

Maxi operazione in mezza Italia. Sgominata banda italo – albanese

La cocaina destinata alla Sardegna era nascosta nelle forme di formaggio. La Guardia di finanza ne ha sequestrato 25 chilogrammi purissimi, lo scorso mese di giugno, in provincia di Asti, in un furgone diretto nell’Isola e occultati all’interno di cinque forme di formaggio grana padano/parmigiano, appositamente predisposte come carico di copertura. Altri 100 chilogrammi erano sequestrati due mesi prima, dentro un camper. Carichi dal valore enorme, almeno 20 milioni di euro, predisposti da un’organizzazione a delinquere italo – albanese, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nelle province di Torino e Asti e con ramificazioni in Sardegna, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia.

La Guardia di Finanza di Torino ritiene di aver sgominato la banda.

Con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di 10 persone (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate di far parte di una associazione per delinquere dedita al traffico e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina).

L’attività investigativa, avviata dal Nucleo di polizia economico finanziaria Torino nei primi mesi dello scorso anno, ha consentito – al termine di complesse indagini, condotte anche attraverso pedinamenti e intercettazioni telefoniche e ambientali – di raccogliere significativi elementi indiziari riguardo a reati connessi all’importazione e al traffico di stupefacenti.

Secondo gli elementi raccolti il gruppo era guidato da un trentasettenne di nazionalità albanese e ne facevano parte altre nove persone: 7 italiani e 2 albanesi- operanti soprattutto in Piemonte (nelle province di Torino e Asti) e con ramificazioni anche in altre regioni italiane, tra cui la Sardegna.

La Guardia di finanza ritiene che l’approvvigionamento di elevate quantità di cocaina avvenisse all’estero, in particolare in Olanda, con successivo trasporto a bordo di autoarticolati; lo stoccaggio del narcotico in siti di deposito in Piemonte (in particolare nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo) e in altre aree del nord Italia (tra cui la provincia di Rovigo);la successiva distribuzione in varie regioni ( Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna), attraverso “corrieri” e avvalendosi di un ampio parco veicoli (di proprietà o a noleggio).