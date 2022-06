L’autrice. Francesca De Sanctis, giornalista e critica teatrale, è nata a Cassino, ma vive a Roma da molti anni. Dal 2002 al 2017 ha lavorato per il giornale l’Unità, ha ideato e diretto per sei anni il Festival di Teatro civile CassinoOff. Nell’inverno 2017-18 ho curato il programma di Michele Santoro, “M”, andato in onda in prima serata su Rai 3. Oggi scrive principalmente per l’Espresso e il Venerdì di Repubblica.

Il 29 luglio del 2014 il quotidiano l’Unità sospende le pubblicazioni e un’ottantina di giornalisti si ritrovano da un momento all’altro senza lavoro. Fra di loro c’è anche Francesca, incinta di 4 mesi e già madre di una bimba di 5 anni. Un anno dopo il giornale riapre e lei viene riassunta, ma l’esperienza durerà poco. A giugno del 2017 l’Unità sparisce di nuovo dalle edicole. Stavolta sono 29 i giornalisti a perdere il lavoro. Francesca si ritrova ancora in cassa integrazione, ma non si arrende.

