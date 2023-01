La Cgil di Oristano si divide al congresso, Sanna non ottiene la rielezione. Segretario cercasi

Oristano Situazione di difficoltà. Si dovrà trovare una mediazione La Cgil di Oristano va al congresso, ma non trova un accordo al proprio interno per l’elezione del segretario. Si è conclusa con un nulla di fatto l’assise provinciale che ieri si è svolta all’hotel Mistral 2 di Oristano. Il segretario uscente Andrea Sanna, al termine del suo mandato di quattro anni, non ha ottenuto una conferma. Il congresso si è limitato a votare l’assemblea provinciale del sindacato, oltre non è andato. Nel dibattito ci sono stati interventi critici nei confronti proprio dell’operato di Andrea Sanna. Alcuni su una mancata condivisione delle scelte da parte del segretario. Sanna non ha voluto commentare: “Resto a disposizione del sindacato”, le sue uniche parole.

Andrea Sanna

In questa situazione Andrea Sanna mantiene la reggenza della Cgil oristanese. Sarà ora il cosiddetto “centro regolatore”, i vertici regionali del sindacato, a doversi adoperare per una ricomposizione di quella che appare come una netta divisione. Un’operazione che probabilmente richiederà del tempo. E’ quasi certo si attenda la celebrazione del congresso regionale del sindacato, già in programma a fine mese. Anche a Cagliari lo scorso anno non erano mancati i problemi. Il varo di una nuova segreteria era stato bocciato. In quella circostanza si era previsto un passaggio di Andrea Sanna nel nuovo vertice della Cgil sarda. Operazione poi non andata a buon fine. Ieri ugualmente dall’assise provinciale una fumata nera. Al congresso è intervenuto per portare un saluto anche il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, una presenza molto apprezzata dai delegati, segno dell’attenzione rivolta verso l’organizzazione sindacale dall’autorità di governo.

I delegati al congresso della Cgil

Giovedì, 19 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano