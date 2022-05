Oristano

La piccola cerbiatta ha subito gravi ustioni. Un’associazione di cacciatori propone di realizzare un recinto a lei dedicato

E’ diventata il simbolo di una natura ferita, ma anche il simbolo di una natura che rinasce: Lussurzesa, la piccola cerbiatta gravemente ustionata nel rogo del luglio scorso sul Montiferru, a quasi un anno da quei tragici giorni, è ancora seguita nella Clinica Due Mari di Oristano, dov’era stata ricoverata a luglio, e ancora non può tornare nei suoi boschi inceneriti dal fuoco. Si muove grazie ad alcuni stivaletti infilati sulle sue zampine per aiutarla a camminare, una sorta di protesi ideata dai veterinari. Sgambetta in uno spazio di circa 500 metri quadrati, attiguo alla stessa Clinica, insieme ad altri due cerbiatti, uno che proprio in questi giorni si sta cercando di svezzare.

“Lussurzesa ha bisogno di essere controllata costantemente”, spiega Monica Pais, la nota veterinaria autrice anche di diversi libri e promotrice dell’associazione Effetto Palla che si prende cura degli animali in difficoltà. Col marito Paolo Briguglio, Pais è titolare della Clinica Due Mari e a loro Lussurzesa è stata affidata la scorsa estate.

Per il momento sembra sconsigliato il rientro della cerbiatta nel Montiferru. Un’eventualità che, invece, accarezza Marco Efisio Pisanu, responsabile dell’Associazione CPT, Caccia Pesca e tradizioni Sardegna.

Pisanu ha scritto alla Provincia di Oristano, agli Enti regionali e al Sindaco di Santu Lussurgiu perchè si adoperino a trovare casa alla piccola Lussurzesa: “Siamo a tutt’oggi in attesa di sapere se Lussurzesa sarà in grado di riconquistare la sua indipendenza, anche se solo parzialmente”, si legge nella sua lettera.

Il responsabile dell’Associazione CPT ricorda che furono proprio i cacciatori in quei tragici giorni a soccorrere la cerbiatta, ribatezzata Lussurzesa, perché recuperata tra i monti di Santu Lussurgiu anneriti dal grande incendio.

“E’ noto che le lesioni riportate dall’animale lo avrebbero costretto, probabilmente, a vivere in semilibertà, in uno spazio appositamente delimitato, con un fondo del terreno morbido”, afferma Marco Efisio Pisanu. “Allora ci proponemmo di realizzare un’area attrezzata che le consentisse di vivere in libertà, proposta che rinnoviamo”.

“L’auspicio”, conclude il responsabile dell’Associazione CPT, “è che si possa trovare una collaborazione tra Associazioni e Istituzioni che porti a fare luce sui tempi di recupero della libertà anche se limitata di Lussurzesa e consentirle di vivere in linea con la sua natura”.

Martedì, 31 maggio 2022