La cava di granito era diventata una discarica: sequestrata dai carabinieri

Tempio Pausania

Trovati fusti di carburante, estintori e rottami di ogni genere

Nata come gava di granito, da tempo era usata come discarica. Per questo i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale, su un’area di 75.000 mq nel territorio di Bassacutena.

Durante un’ispezione erano stati trovati fra gli scarti di granito rifiuti speciali e non, pericolosi e non pericolosi: fusti pieni apparentemente di olio o carburante, estintori, pneumatici, tubi in gomma, parti metalliche di mezzi da lavoro, una cisterna, materiali ferrosi di varia natura.

Il provvedimento di sequestro è stato notificato alle due persone alle quali è riconducibile la società che gestiva il sito estrattivo.

Mercoledì, 9 agosto 2023