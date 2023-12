La Cattedrale di Trani riprodotta con 80 mila mattoncini dal cagliaritano Maurizio Lampis

L’artista si chiama Maurizio Lampis, 47 anni, cagliaritano, con la passione dei monumenti e dei famosi mattoncini con i quali tutto può essere realizzato e ammirato, a tal punto da richiamare l’attenzione delle istituzioni pugliesi che hanno presentato l’opera con orgoglio. Feste e onori da parte del sindaco della città, Amedeo Bottaro, del direttore di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia al brick builder sardo, che in 6 mesi di lavoro, senza l’aiuto di software o programmi dedicati ma, solo, con le fotografie, ha riprodotto perfettamente in scala la regina delle Cattedrali che si affaccia sul mare.

Sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Beltrani fino all’11 gennaio 2024. Un amore quello dell’artista nei confronti della città di Trani dopo una vacanza: non poteva, quindi, non rappresentare il simbolo per inserirlo nel progetto che lo vede coinvolto, ossia quello di omaggiare con un monumento ogni regione di Italia. La Cattedrale di Trani è il quarto monumento nazionale innalzato dopo La fontana di Trevi per il Lazio, La basilica di Bonaria di Cagliari per la Sardegna e Piazza San Marco per il Veneto, menzionata sul sito LEGO. Completamente bianca, come la pietra che compone la Cattedrale, oltre a un lungo lavoro, per realizzare la riproduzione, sino stati investiti circa 10 mila euro.