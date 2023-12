La casa va a fuoco, muore un bimbo di 9 anni

Tragedia a Campobasso. La notte scorsa è scoppiato un incendio in una villetta in Contrada Colle Calcare e un bimbo di 9 anni è morto per asfissia.

Feriti il fratello di 12 anni, la sorellina di 4 anni e la mamma di 35, ricoverati all’Ospedale Cardarelli di Napoli. È stato il papà a chiamare i soccorsi e i vigili del fuoco attorno all’una. A nulla sono servite tutte le manovre per rianimare il bimbo, sul quale la magistratura ha disposto l’autopsia. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto, si suppone che il rogo sia partito dal secondo piano della villetta, forse a causa di una candela accesa o un cortocircuito, ma tutto è nella mano degli inquirenti che stanno lavorando al caso.