Carloforte

Denunciato l’autore di una truffa ai danni di un’insegnante

Una vacanza a Costa Rei, in un bell’appartamento in affitto: per confermare la prenotazione, un’insegnante di Portoscuso aveva pagato in anticipo canone e cauzione, 2.500 euro in tutto. Ma la vacanza è saltata, perché l’appartamento visto nelle foto non esisteva, a Costa Rei, e l’intermediario che aveva intascato i soldi da versare all’agenzia è poi sparito.

Dopo complicate indagini, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un disoccupato di Carloforte, 31 anni, con precedenti denunce a carico. Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione confermata dagli accertamenti dei carabinieri di Carloforte, l’uomo si era presentato come intermediario di un’agenzia immobiliare di Costa Rei e per convincere l’insegnante le aveva mostrato diverse foto di un appartamento, probabilmente prese a caso da internet.

È stato possibile dare un nome all’autore del raggiro seguendo – con la collaborazione delle banche – il percorso fatto dai soldi.

Lunedì, 14 marzo 2022