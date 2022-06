Cabras

Il sindaco: “Il disegno sarà molto ricco e simbolico”

Via al posizionamento dei pannelli prefabbricati che copriranno lo “scheletro” della nuova ala del museo “Giovanni Marongiu” di Cabras, la nuova casa dei Giganti di Mont’e Prama. Si iniziano a intravedere alcuni particolari in rilievo, ma per capire come sarà davvero il “vestito” dell’edificio bisognerà però attendere metà luglio.

“È in corso il montaggio dei pannelli esterni approvati dal Comune di Cabras e dalla Fondazione Mont’e Prama”, ha detto il sindaco Andrea Abis, “il disegno scelto è molto ricco e simbolico. In questo momento però non posso dire di più”.

“Salvo imprevisti”, ha concluso il primo cittadino di Cabras, “i pannelli saranno tutti posizionati in una quindicina di giorni”.