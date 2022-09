La carica di oltre 2mila sardi a test di ammissione Medicina - Sardegna

Oltre duemila studenti in Sardegna ai test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria, entrambe a numero chiuso. Le prove sono cominciate in tutta Italia alle 13. A Cagliari, per le prove alla Cittadella universitaria, gli iscritti erano 1.428. A Sassari invece 753 richieste, con 698 candidati che si sono effettivamente presentati nelle sedi prescelte (Complesso Biologico di via Piandanna, Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali in via Vienna e il complesso didattico del Quadrilatero in viale Mancini).

Nel capoluogo del nord ovest della Sardegna anche quest'anno, in un'ottica di contenimento della spesa, si è scelto di evitare il ricorso a sedi uniche esterne che necessariamente comportano il pagamento di un canone di locazione. A Sassari i test di ammissione relativi a Medicina e Chirurgia prevedono 139 posti, a Cagliari 244. Per Odontoiatria e Protesi dentaria sono invece previsti 30 posti a Sassari e 26 a Cagliari. Le prove consistono in 60 quesiti con 5 opzioni di risposta delle quali una sola valida ai fini del punteggio finale che prevede un massimo di 90 punti e un minimo di 20.

Fonte: Ansa Sardegna