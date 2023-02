La carcassa di una volpe sulla strada e la sterzata fatale, così è morto Marco Gessa

La carcassa di una volpe da evitare, la sterzata e l’invasione della carreggiata opposta con la sua Lancia Y: così è morto Marco Gessa, 38enne di Domusnovas. È questa la ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti ieri lungo la Provinciale 2 all’altezza dello svincolo di Corongiu. Gessa, a causa delle ferite riportate, è morto.

La donna, Laura Deidda, è stata trasportata da personale del 118 in codice rosso al Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita. I rilievi sul luogo sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Carbonia ai fini della ricostruzione di ogni responsabilità.