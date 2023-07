La Cantina Contini compie 125 anni. In un libro la storia di un successo – Foto e Video

Cabras

Presentazione sulle colline del Sinis

Una storia lunga 125 anni, la storia della Cantina Contini, ma anche la storia della Famiglia Contini. Un bel libro di 206 pagine racconta l’una e l’altra. A scriverlo con grande impegno e passione il giornalista Paolo Desogus, insieme a Paolo Contini, anima della Cantina Contini.

Un racconto che parte addirittura dal lontano 1642, dalla famiglia Continy Murtas, nella comunità di Cabras: 450 anni e otto generazioni. Gente laboriosa e intraprendenti imprenditori che hanno saputo portare al successo quest’azienda forte di un palmares d’eccezione: 400 riconoscimenti raccolti in tutto il mondo con la produzione di vini di eccellenza.

Loro il merito di aver tenuto alto il nome della Vernaccia. Loro il merito di aver creato un’impresa che dà lavoro e prestigio al territorio oristanese e alla Sardegna e che di recente ha condotto un’importante operazione di rafforzamento: la fusione con l’azienda Atzori, impegnata anch’essa a Cabras nella produzione di vino, oltre che di olio.

E proprio la bella tenuta di Caombus, che arriva dalle proprietà Atzori, ha ospitato la presentazione dell’elegante volume “Contini 1898”, in una serata che neppure un’inattesa pioggia d’estate ha potuto guastare.

Tra i filari delle colline del Sinis a guardare il grande stagno di Cabras e il golfo di Oristano tanti graditi ospiti, tra cui numerose autorità, hanno ascoltato quell’affascinante racconto, una sfida imprenditoriale partita nel 1898, vinta con sacrificio, impegno e lungimiranza.

Il giornalista Paolo Desogus ha ricostruito la genesi del libro. L’ex ministro ed economista Paolo Savona ha saputo unire il significato economico dell’impresa con una familiarità che lo lega ai Contini da anni. Quindi, Paolo Contini, Paoletto, come tutti lo conoscono, a fianco alla moglie Marisa Serra, non ha nascosto l’emozione per quel lungo cammino e per quel futuro affidato ora alle nuove generazioni della famiglia. Una famiglia e un’azienda da sempre nel cuore della comunità di Cabras e della Sardegna, come hanno ben evidenziato gli attestati di stima venuti da autorità, uomini di impresa, tecnici, professionisti e amici, protagonisti di questa speciale serata chiusa con un buon bicchiere di vernaccia e un brindisi e. Auguri Contini!