La Caletta, Tilte la cagnolina dolcissima infestata dalle zecche cerca una famiglia per la vita

Giulia chiede aiuto a Radio Zampetta Sarda: “Lunedì 7 giugno è stata ritrovata a Nuoro più precisamente a Posada, vagare per la strada impaurita con catena penzolante al collo. Ha rischiato di essere investita più volte ed è stata avvistata giorni prima, ma senza successo nell’essere acchiappata. Da me invece si è fatta avvicinare subito. Era stremata o forse mi aspettava. Senza pensarci 2 volte l’ho caricata in macchina e portata a casa. Con l’aiuto di mia suocera l’abbiamo fatta bere e mangiare e subito medicata dalle zecche e pulci. In anni di campagna mio suocero non aveva mai visto tante zecche in un solo cane. Erano a grappoli, grandi quanto un unghia. Ne avremo staccate con l’alcool un centinaio, o più. Dopo 2 ore ci ha ricevute il veterinario. L’ha visitata constatandone anche il calore con perdite di sangue e fatto esame del sangue: positiva all’erlicchia ma menomale negativa a leishmania, ha pure un’ernietta nella pancia, curabile. Iniziamo la terapia all’istante, lei in tutto ciò non ha mai fatto un lamento, mai, mai un abbaio, un guaito o un ringhio. Sapeva che la stavamo salvando. Dopo il veterinario era ora del bagnetto, antiparassitario e acqua calda, anche li beatitudine totale. Oggi al 3 giorno di pastiglie inizia a stare meglio, è di grande appetito e riposa beata nel suo rifugio provvisorio. Avendo già 2 cani non possiamo tenerla, ma piango già all’idea di darla. L’ho chiamata Tilde e cerca urgentemente casa. Cerca una famiglia che la ami e se ne prenda cura sterilizzandola, chippandola e curando le ultime cicatrici. Dire che è buona e dolce è poco, calma e tranquilla. È uno spettacolo. Si trova a La Caletta ma son disposta a portarla dovunque per adozione del cuore. 3469462326.”

