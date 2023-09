La caccia al cinghiale aprirà con un mese di anticipo? Novità in Regione per il settore venatorio

Cagliari

Agevolazioni anche per le autogestite

Alcune importanti novità nel settore venatorio in Sardegna in seguito all’approvazione, da parte del consiglio regionale, di alcuni emendamenti al collegato alla finanziaria proposti dalla giunta regionale.

Si comincia dalla stagione della caccia al cinghiale che potrebbe essere anticipata al prossimo primo ottobre. Il provvedimento, infatti, ha disposto la possibilità consentire la discrezionalità di un’anticipazione della stagione, che avrà uguale durata di tre mesi, ma che sinora era previsto partisse il primo novembre.

Un altro importante provvedimento inserito nel collegato riguarda le cosiddette autogestite. In diversi territori della Sardegna si registrano difficoltà per l’insufficiente numero di associati. Il provvedimento della Regione consentirà adesso di abbassare il rapporto tra superficie delle autogestire e numero di aderenti.

Infine, una novità anche per la cosiddetta attività di allenamento dei cani. Si allunga il periodo di 15 giorni. Questa attività adesso potrà svolgersi 45 giorni prima dell’apertura generale della stagione di caccia.

“Nei limiti della stringente normativa nazionale e europea, questa amministrazione regionale ha dimostrato con i fatti di essere vicina alle esigenze del mondo venatorio”, ha commentato il consigliere regionale oristanese Emanuele Cera. “Purtroppo, alcuni provvedimenti migliorativi in passato sono stati oggetto di impugnazione da parte del governo. Il mio impegno e quello degli assessori Lampis prima e Porcu ora, sono tutti in favore della caccia e del rapporto ambiente/cacciatore che non dimentichiamolo deve essere assolutamente mantenuto in costante equilibrio”.