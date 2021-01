“La borgata di San Salvatore di Sinis in totale abbandono”

Denuncia della consigliera Lochi che avanza diverse proposte “Lo stato di evidente abbandono in cui versa la borgata campestre di San Salvatore di Sinis, uno dei centri di spiritualità temporanea, più importanti della Sardegna, oltre che luogo molto caro ai cabraresi, è ormai divenuto insostenibile e non è più tollerabile”. La denuncia viene dalla consigliera comunale di Cabras Alessandra Lochi (Pd). “Anche a fronte delle reiterate rimostranze dei nostri concittadini”, lamenta Lochi, “il silenzio, da parte di chi siede tra i banchi del consiglio comunale e, in modo particolare, di chi sarebbe, per il suo ruolo, chiamato a intervenire, senza ulteriore indugio, appare, ormai, privo di giustificazione”.

“Premessa indefettibile è la ferma condanna da parte mia e del mio gruppo politico, nei confronti di quanti pongono in essere, condotte incivili e deprecabili; tuttavia, appare, oramai, insufficiente una mera attività di ricerca, peraltro vana, dei responsabili di tanta inciviltà, che si traduce, in concreto, con l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, all’interno e a ridosso del villaggio”. La consigliera comunale Alessandra Lochi avanza, quindi, alcune proposte: “Considero indispensabile”, afferma, “attrezzare il villaggio, di due isole ecologiche, a bassissimo impatto ambientale, da collocare in prossimità dei due ingressi, che consentano, per l’intero anno solare, lo smaltimento dei rifiuti, mantenendo intatto il regime della loro differenziazione; infatti, la raccolta dei rifiuti, come attualmente predisposta, appare, oltremodo fallimentare, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. “Al contempo”, prosegue la consigliera Lochi, “appare ineludibile l’esigenza di dotare il villaggio di un sistema di video sorveglianza, che garantirebbe una lotta più efficace agli incivili e maggiore sicurezza a quanti vi si recano, specie nei mesi invernali e nelle ore notturne”.

Non è finita, comunque, perchè secondo la consigliera comunale Alessandra Lochi, "non si può tacere in ordine a tutti gli altri interventi di ordinario decoro urbano, a cui, periodicamente, e non solo a ridosso del novenario, il villaggio dovrebbe essere sottoposto". "Chiedo, a titolo personale e a nome di tantissimi concittadini", conclude la consigliera Lochi, "che il sindaco e la giunta, mettano in agenda il problema, in tempi rapidi, perché San Salvatore, anche per ciò che rappresenta sotto il profilo storico, culturale e affettivo, non merita di essere ridotto nello stato in cui versa, oggi".

