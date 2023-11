La bella notizia a San Sperate, Slim è nuovamente a casa

Quasi mille condivisioni, centinaia di commenti e tante segnalazioni, anche da Iglesias, inviate alla padrona Angelìa al fine di ritrovare il suo inseparabile amico a quattro zampe: una gara di solidarietà dopo l’appello lanciato attraverso Casteddu Online, che dimostra l’attenzione sempre maggiore verso il benessere animale. Ieri sera la notizia tanto attesa, cioè quella del rientro a casa di Slim: ha divorato ben due ciotole di cibo per poi tuffarsi a terra ma non prima di essere saltato addosso alla sua padrona che lo ha cercato ovunque. Non si sa dove abbia vagato esattamente in questi giorni, una segnalazione era giunta anche da Elmas, quel che è certo, ed è la cosa più importante, è che ora è nuovamente a casa, al sicuro.