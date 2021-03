La bella iniziativa a Samassi, una palma speciale per i nonnini della casa di riposo in segno di vicinanza e rinascita

Samassi – Una palma per i nonnini della casa di riposo a nome di tutta la comunità come segno di vicinanza e rinascita. Massimiliano Cocco: “Siamo vicini più di quanto si possa pensare”.Nonostante il covid, le tradizioni si adattano ma non si fermano: questa mattina, una palma speciale verrà portata nella parrocchia del paese per la benedizione e per poi essere consegnata simbolicamente da alcuni bambini a nome di tutti i cittadini. Promotore dell’iniziativa è Massimiliano Cocco, samassese doc ma residente a Milano, da anni, per lavoro, che tramite il gruppo social “Samassesi per il mondo” ha organizzato l’evento: “Gli anziani non sono dimenticati e noi” Samassesi per il Mondo” siamo più vicini di quanto uno pensa. Un segnale di speranza, uno scambio tra giovani e anziani.Dopo la messa verrà portata e omaggiata agli ospiti della casa dell’anziano, un amalgamare di tradizione, fede e fratellanza. È un segnale di rinascita e un motivo per dimostrare che nessuno di noi è stato dimenticato, anche in periodi difficili come questo. Il tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti Covid. La vita è bella e va fatta diventare ancora più bella con piccoli gesti”.