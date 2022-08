La beffa di Pirri: “Venti alberi abbattuti, nessuna promessa mantenuta dalla giunta Truzzu”

LA VERGOGNA DI VIA ITALIA DI PIRRI CAGLIARI

ALBERI ABBATTUTI E MAI SOSTITUITI.

Guardate in che condizioni è il marciapiede di Via Italia a Pirri Cagliari. Hanno abbattuto una ventina di alberi con la promessa, attraverso un comunicato ufficiale sul sito istituzionale che li avrebbero sostituiti a Maggio 2022: “A partire dal prossimo 10 maggio inizierà l’intervento di eradicazione delle ceppaie dei Pinus schiantati e/o abbattuti in Via Italia a Pirri, a causa dell’evento atmosferico avverso del novembre 2021. Nelle settimane successive, si procederà alla sostituzione delle piante con la messa a dimora di oltre 20 esemplari di Pinus pinea.”

Nulla è stato fatto dalla Giunta Truzzu, niente alberi, niente rimozioni dei ceppi e marciapiedi distrutti.

Valerio Piga (difensori della natura)