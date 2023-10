La beffa dell’impianto fotovoltaico a Villa Verde: altri due anni per collegarlo alla rete, se va bene

Villa Verde

Il sindaco Marchi non ci sta: “Una presa in giro”

La transizione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati rischia di rimanere sulla carta. In diverse zone della Sardegna, la connessione dei piccoli impianti fotovoltaici, compresi quelli realizzati sui tetti degli edifici, è di fatto bloccata a causa dell’inadeguatezza della rete elettrica pubblica. “Prima di realizzare un impianto fotovoltaico, se pur di tipo domestico, conviene attendere il preventivo di connessione da parte di E-distribuzione”: questo è il consiglio che dà il sindaco di Villa Verde, Sandro Marchi, ai suoi cittadini e ai colleghi sindaci che intendano investire sugli impianti fotovoltaici, anche di piccola taglia. Meglio evitare brutte sorprese.

Alcuni mesi fa il Comune di Villa Verde ha realizzato un impianto fotovoltaico di potenza nominale poco più di 10 kWp sulla copertura della biblioteca comunale, per far fronte al fabbisogno energetico dell’edificio. E nei giorni scorsi è arrivato il preventivo sulla connessione dell’impianto alla rete pubblica BT, che al paragrafo 3 precisa: “Per realizzare la connessione sono necessari lavori di tipo complesso (art. 10.1 Tica). Il tempo massimo previsto per l’esecuzione degli stessi, nonché per la realizzazione della connessione a cura di E-distribuzione spa, è di 720 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal Tica (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-Distribuzione, atti autorizzativi, ecc.)”.

In poche parole, la connessione dell’impianto fotovoltaico potrà avvenire, se tutto va bene, tra tre anni. Il motivo a quanto pare è la rete elettrica pubblica – nei vari livelli di tensione, bassa, media e alta – che non è in grado di gestire il flusso di energia prodotto dal piccolo impianto. Dal preventivo si capisce che per poter connettere l’impianto da 10 kW si dovranno ridimensionare le apparecchiature sull’alta tensione. La causa di questo limite gestionale delle reti elettriche è dovuta ai numerosi mega impianti di produzione in progetto che sono previsti su tutto il territorio regionale.

“Nonostante siano solo dei progetti”, ha evidenziato Marchi, “occupano tutta la potenza gestibile dalla rete pubblica, perché avendo accettato il preventivo di connessione, la loro potenza viene considerata come se fossero già connessi. Insomma, se non si trova una soluzione a questa situazione sarà sempre più difficile se non impossibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche solo per l’autoconsumo. Gli sforzi che stiamo facendo per rendere i nostri locali pubblici autosufficienti dal punto di vista energetico di questo passo rischiano la beffa: una grande presa in giro per cittadini e amministrazioni pubbliche come la nostra”.

Lunedì, 2 ottobre 2023