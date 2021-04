La lotta degli ambulanti continua. Mercoledì alle 10 si incontreranno in viale Trento per andare sotto il palazzo del consiglio regionale in via Roma a protestare. Queste le richieste: sì all’apertura dei mercati ambulanti all’aperto (non alimentari) e sostegni economici per i giostrai e per gli ambulanti di sagre e feste. Le richieste sono identiche a quelle che hanno portato, oggi, più di cento ambulanti a protestare in via Roma. Con gli eventi fermi da oltre un anno, i soldi in cassa sono praticamente finiti. I ristori? Sì, sono arrivati, ma sono stati giudicati da tutti “insufficienti” e, inoltre, sono già terminati. E, inoltre, come hanno spiegato gli stessi lavoratori, è mancato il confronto con i rappresentanti politici: l’incontro, tanto atteso, è stato rimandato a dopodomani. E la rabbia dei paninari, degli artigiani e dei gestori di luna park continua ad aumentare.

L'articolo La battaglia di ambulanti e giostrai per aperture e sostegni: mercoledì corteo di protesta a Cagliari proviene da Casteddu On line.