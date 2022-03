San Vero Milis

Mobilitazione delle parrocchie oristanesi, procede la raccolta di fondi



La bandiera gialla e blu dell’Ucraina sventola da oggi su alcuni campanili isolani, con l’obiettivo di tener vivo l’appello per la pace e condannare la guerra.

La prima bandiera è stata esposta nel campanile della chiesa di Santa Sofia, a San Vero Milis, dove nei giorni scorsi è partita una colletta per la Diocesi di Leopoli e per il seminario di don Wadim. Un’altra bandiera è esposta all’interno della chiesa di San Sebastiano.

L’iniziativa promossa dal parroco di San Vero, don Ignazio Serra, si aggiunge alle altre iniziative promosse dalla Diocesi di Oristano attraverso la Caritas: la solidarietà del popolo sardo verso il paese martoriato dalla guerra accomuna per ora alcune parrocchie della Provincia di Oristano.

“Siamo vicini al popolo ucraino e lo facciamo in questo momento anche con la vicinanza all’arcivescovo di Leopoli, Mieczyslaw Mokrzcki, che fu segretario di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”, spiega il parroco di San Vero. “Lui venne ad Oristano più volte e donò una reliquia alla chiesa di San Sebastiano. Abbiamo esposto la bandiera dell’Ucraina per invitare tutti a riflettere sull’importanza della pace per la convivenza dei popoli ed esprimere così la nostra solidarietà al popolo ucraino in questo momento di lutto e distruzione per la guerra in corso. Con questo piccolo gesto esprimiamo loro la vicinanza nella preghiera da parte della comunità di San Vero Milis”.

Sabato, 5 marzo 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.