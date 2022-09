La Banca del Germoplasma della Sardegna compie 25 anni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - Un quarto di secolo per la Banca del Germoplasma della Sardegna, conosciuta in ambiente scientifico con l'acronimo BG-SAR. Cominceranno giovedì 29 settembre alle 9.30 nell'Aula Mameli Calvino, all'interno dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari, le celebrazioni per i 25 anni. Dal 1997 la Banca si occupa in particolare di raccolta, studio, moltiplicazione, conservazione e gestione del germoplasma delle specie vegetali autoctone, endemiche, rare, minacciate di estinzione o di particolare interesse.

BG-SAR, infatti, con il suo scrigno di biodiversità a 25 gradi centigradi sotto zero, attualmente custodisce circa 3.500 lotti di semi riferibili a circa 1.500 tipologie vegetali provenienti da numerosi territori del Mediterraneo, specialmente insulari.

La Banca del Germoplasma della Sardegna da 25 anni collabora con diverse reti e consorzi di altre analoghe banche, come Ribes, Ensconet e Geeda, e porta avanti diversi progetti legati alla conservazione della biodiversità vegetale. Offre anche la possibilità a studenti, ricercatori e tecnici di svolgere i propri percorsi di tesi e formazione su tematiche legate alla conservazione e valorizzazione della flora sarda. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna