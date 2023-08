La Asl di Oristano cerca nuovi medici di base. Bandi aperti, ma non arrivano candidati

Oristano

L’appello del coordinatore dell’Ufficio per l‘integrazione ospedale-territorio, Alessandro Baccoli

“Ricordiamo a tutti i sanitari disponibili che nella nostra Azienda sanitaria sono tuttora aperti 13 bandi per l’assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria”. Lo ha ricordato in una nota il dottor Alessandro Baccoli, coordinatore dell’Ufficio per l‘integrazione ospedale-territorio dell’Asl 5 di Oristano, che cerca nuovi medici di base.

“I bandi aperti al momento non hanno ricevuto ancora nessuna manifestazione di interesse”, ha aggiunto il dottor Baccoli, “attendiamo nuove adesioni di sanitari volenterosi a lavorare nella nostra azienda e a mettersi a disposizione dei cittadini di territori rimasti privi del medico di famiglia”.

Sono tre i bandi aperti per i paesi di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani, due per l’area che comprende i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso, due per i centri di Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu e Seneghe.

E ancora un bando per l’area di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris, un altro per l’ambito di Allai, Ollastra, Samugheo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu, un bando per il territorio che raggruppa i paesi di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Infine un bando cerca medici disposti a lavorare nell’area di Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi e Riola Sardo, uno per l’ambito di Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes e un bando per Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta.

I medici interessati possono scaricare la domanda dal sito di Ares Sardegna , nella sezione “Albo pretorio” e nelle sottosezioni “Bandi e avvisi Medicina convenzionata” e “Comunicazioni, avvisi e manifestazioni di Interesse”, oppure recandosi presso gli uffici della Medicina convenzionata, in via Carducci 41 a Oristano.

Martedì, 29 agosto 2023