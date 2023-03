La Asl 5 insiste, a Terralba il canile aprirà presto come rifugio

Terralba

Affidamento urgente per la gestione, in attesa dei fondi per farlo diventare canile sanitario

Sembra sempre più vicina l’apertura del canile di Terralba, a Pauli Zorca di Terralba. “L’ufficio sta predisponendo la gare per l’affidamento urgente della struttura, per rispondere ai solleciti dell’Asl di Oristano”, ha spiegato il sindaco Sandro Pili.

“In un primo momento aprirà come canile rifugio, e diventerà un canile sanitario non appena troveremo i fondi per le attrezzature necessarie”. In ogni caso, i randagi terralbesi accolti adesso nella struttura di Arborea torneranno presto nel proprio territorio.

“In passato avevamo convenuto con l’Asl che sarebbe stato meglio inaugurare la struttura come sanitaria”, ha continuato il sindaco. “Nel 2021 avevamo già stanziato 50.000 euro per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari, ma a causa di una spesa urgente avevamo dovuto dirottare quei fondi”.

Sono numerosi i requisiti per la classificazione di un canile come sanitario: la struttura deve avere materiali e personale necessario per operazioni di anagrafatura, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti, eventuali soppressione eutanasica e di sterilizzazione, sia per cani che per gatti.

“Tutti gli interventi saranno naturalmente coordinati dalla Asl”, ha concluso il sindaco. “Speriamo di affidare presto il servizio e trovare le risorse necessarie per migliorarlo”.

Lunedì, 6 marzo 2023