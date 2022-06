Oristano

Presentazioni a Oristano e a Scano di Montiferro per il dialogo tra un nonno e suo nipote



Spiegare ai più piccoli e ai giovani i disastri ambientali causati dalla mano dell’uomo è un racconto amaro che non sempre è semplice fare. Ci è riuscito l’ex dirigente scolastico di Oristano e giornalista Antonio Pinna, autore di Incendi. Dialogo tra un nonno e suo nipote sui disastri ambientali, edito da Iskra.

In questo libro, Pinna parla di deforestazione, riscaldamento globale e biodiversità minacciata, con un linguaggio accessibile a tutti, anche ai bambini e ragazzi.

Domani alle 18, l’autore presenterà il libro nella sua Oristano, al Centro Servizi Culturali di via Carpaccio, dove dialogherà con il direttore Marcello Marras. Poi venerdì 17 farà tappa in uno dei Comuni più colpiti dal grande incendio che ha devastato l’Oristanese la scorsa estate, Scano di Montiferro: appuntamento alle 19 nella sala consiliare. Due luoghi ideali per iniziare a riflettere su quanto l’uomo sia artefice delle tragedie che deturpano il paesaggio e danneggiano irreversibilmente la natura.

L’opera è impostata come dialogo tra un nonno e suo nipote preadolescente, ma è rivolta alle persone di tutte le età. È dagli incendi dello scorso anno che Pinna inizia il suo dialogo, trovando delle possibili strade per uscire dalla crisi del pianeta: ridurre le emissioni dei combustibili fossili e preservare la biodiversità minacciata dall’agricoltura industriale sono le soluzioni riproposte nel libro. In Incendi, vengono segnali quattro esempi di cura della varietà e della bellezza degli ecosistemi e delle colture: le api, il fico d’india, i semi identitari antichi e le orchidee selvatiche.

Nel 2021 in Sardegna gli incendi del Montiferru e della Planargia sono stati devastanti per l’ambiente e le attività umane. L’autore inquadra la cronaca e la riflessione su questi disastri nella storia dei boschi e della deforestazione nella nostra isola. Il riscaldamento climatico ha favorito questi eventi ed anche gli incendi delle foreste calabresi nello stesso anno.

Mercoledì 15 giugno 2022

