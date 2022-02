Oristano

Superato il primo step, l’ente spera ora di accedere alla fase finale

L’Unione di Comuni “Marmilla” è fra i diciotto comuni ed enti territoriali selezionati in tutta Italia per ospitare il Fe­sti­val Jaz­z’Inn 2022. Il territorio interno dell’isola, ricco di tesori archeologici, ambientali e culturali, ma anche di tradizioni ed enogastronomia, si è candidato per accogliere questo importante evento fra musica e innovazione e ha superato la prima selezione, che vedeva in lizza 59 località fra tutte le regioni italiane.

La candidatura dell’Unione “Marmilla” in pochi giorni ha raccolto quasi 2.600 voti nella votazione su Facebook, raggiungendo il quinto posto fra le 59 proposte in lizza.

A competere con il territorio del centro Sardegna ci saranno altri 17 enti da tutta Italia, scelti da una squadra di esperti. In sei accederanno alla fase finale.

Il Fe­sti­val Jaz­z’Inn è promosso dal­la Fon­da­zio­ne Am­pio­rag­gio. La rassegna propone un modello di turismo lento, alla scoperta graduale, ma vissuta, di un territorio, con una rete tra azien­de, am­mi­ni­stra­zio­ni pub­bli­che, in­ve­sti­to­ri, start-up e piccole e medie imprese innovative, cen­tri di ri­cer­ca, pro­fes­sio­ni­sti.

Ci sarà tanta musica, ma anche tanti incontri. Tavoli di lavoro, che coinvolgeranno le forze vive di ogni comunità locale e dove ci si confronterà anche sui nuovi fondi e opportunità messe a disposizione dal Pnrr. Insomma, una vera contaminazione fra il jazz e l’innovazione, che durerà diversi giorni, un cammino “lento” e condiviso, nel quale si incontreranno innovatori e mercato pubblico e privato.

“Abbiamo raccolto questa sfida e siamo pronti a giocarci tutte le nostre carte per arrivare alla fase finale della selezione”, ha detto il presidente dell’Unione Marco Pisanu, “la nostra Marmilla è bellissima e siamo certi sia il territorio ideale per ospitare Jazz’Inn 2022, perché noi siamo la terra del turismo culturale, interessato e del turismo lento. Archeologia, natura, ambiente incontaminato, castelli, nuraghi, cavallini selvatici, borghi deliziosi, sapori e saperi che si tramandano da generazioni. Tutto questo unito alla capacità di fare rete e alla consapevolezza condivisa di vivere in un piccolo paradiso, all’interno della Sardegna”.

“La nostra Unione”, ha concluso Pisanu, “inoltre è molto soddisfatta di come il territorio ha raccolto anche la prima sfida della votazione su Facebook dei 59 progetti. Abbiamo assistito a una mobilitazione generale, dai sindaci a tanti privati cittadini. È questa la strada giusta per valorizzare la nostra Marmilla”.