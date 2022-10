Simaxis

Previsto un contratto di tre anni

Numerosi i profili professionali ricercati dall’Unione dei comuni della bassa valle del Tirso con la nuova selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei.

I profili ricercati sono sei, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato pieno o parziale con la durate di tre anni, sia nell’amministrazione della stessa Unione che presso i comuni aderenti.

Sarà possibile presentare domanda per i seguenti ruoli di istruttore: amministrativo contabile categoria C, direttivo amministrativo-contabile D, tecnico cat. C e infine direttivo operatore sociale D. Si ricerca inoltre un operaio tecnico manutentivo specializzato, con categoria B3.

Tra i requisiti comuni a tutte le figure vi sono la cittadinanza italiana o europea, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica all’impiego, iscrizione ai registri dell’elettorato attivo, non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e regolarità della posizione negli obbligi di leva per i candidati di sesso maschile.

I requisiti specifici per tutte le posizioni sono consultabili nel bando pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni.

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate tramite PEC intestata al partecipante alla selezione all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 10 novembre prossimo.

Per ulteriori informazioni e i moduli di domanda consultare il sito dell’Unione dei Comuni della bassa valle del tirso.

Sabato, 15 ottobre 2022