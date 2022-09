Paulilatino

Rito funebre celebrato dall’arcivescovo Carboni. Presenti anche i compagni della Cisl

La comunità di Paulilatino ha dato l’ultimo saluto a don Antonio Muscas, scomparso lo scorso 6 settembre a 83 anni nella Rsa di Milis.

Sono arrivati in tanti anche dai paesi vicini e da Oristano per partecipare alla messa celebrata nel suo paese dall’arcivescovo arborense Roberto Carboni e per ricordare il prete sindacalista, uno dei primi in Italia ad aver difeso i principi del lavoro e degli operai, uno dei primi a guidare un sindacato, la Cisl, nel proprio territorio. Con l’arcivescovo anche tanti parroci dei paesi vicini che con don Antonio hanno guidato le parrocchie di mezza Provincia.

Toccante l’omelia dell’arcivescovo. Monsignor Carboni ha voluto raccontare gli ultimi momenti di vita di don Antonio: “Martedì scorso ho ricevuto una telefonata con la quale mi comunicavano che le condizioni di salute di don Antonio si erano aggravate”, dice Roberto Carboni, “mi sono così recato a Milis, nella Rsa dove era ospite da alcuni mesi, volevo rendermi conto personalmente delle sue condizioni. Con me erano presenti anche altri sacerdoti insieme al parroco di Milis don Antonello Angioni. Già respirava a fatica, ma mi sembrava che percepisse la presenza delle persone che gli stavano attorno. Mentre pregavo ho tenuto la sua mano, ho voluto dargli l’unzione degli infermi. Durante la preghiera il respiro di don Antonio si è calmato ed in modo impercettibile il suo cuore si è fermato. Fratelli e sorelle oggi siamo qui per accompagnare don Antonio, questo sacerdote al cospetto del Signore. Leggendo la sua biografia, vediamo che Antonio è stato una persona che ha ricoperto tanti incarichi nella Diocesi, ma è stato un uomo con tante caratteristiche, molto vivace. Ha iniziato la sua carriera come viceparroco della Cattedrale ed ha concluso la sua missione come parroco di Torregrande”. L’arcivescovo ha quindi ricordato che don Antonio era stato alla guida di tante parrocchie, apprezzato docente e giornalista, direttore di Vita Nostra, consulente ecclesiastico delle Acli, ruolo dove metteva anche la sua passione politica.

“Quello che qui vorrei sottolineare di questo uomo, di questo sacerdote, è la sua curiosità intellettuale”, ha aggiunto l’arcivescovo Carboni, “il desiderio di riflessione e di approfondimento di tanti temi. Sempre dedito alla lettura: era un uomo in costante ricerca. Nelle conversazioni che ho avuto con lui mi diceva che sentiva il bisogno di riconciliarsi con tutti, specialmente con le persone con le quali aveva avuto qualche tensione”.

Dal pulpito della chiesa parrocchiale di Paulilatino l’ultimo che ha voluto ricordare don Antonio Muscas è stato don Mario Cuscusa, ex parroco di Abbasanta, da giovane suo vicino di casa a Paulilatino. “Un carattere da vero combattente che non si è mai tirato indietro quando scriveva o difendeva i lavoratori nel suo ruolo di battagliero sindacalista”, ha ricordato don Mario”, ha vissuto momenti difficili anche con la gerarchia della Chiesa quando difendeva il suo lavoro e le sue opinioni politiche”.

Presenti alla funzione religiosa anche una delegazione della Cisl, guidata dalla segretaria regionale Federica Tilocca, dal segretario provinciale Alessandro Perdisci e dal segretario del sindacato pensionati Salvatore Usai. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era il sindaco del paese Domenico Gallus.

Il feretro di Antonio Muscas, accompagnato da un lungo corteo ha lasciato la parrocchiale e percorrendo i vicoli assolati di Paulilatino, ha raggiunto il cimitero del paese per essere tumulato accanto ai familiari ed a suo fratello Serafino, diacono che studiava nella penisola: un giorno sarebbe diventato sacerdote come lui, ma quel sogno venne infranto da un tragico incidente e perse la vita nell’autostrada mentre rientrava in Sardegna.