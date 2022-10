Originari di Giba, Gianmarco aveva una pizzeria a Masainas e Valentina viveva in Germania con suo marito: era tornata per qualche giorno di vacanza nella sua amatissima terra e, approfittando delle meravigliose giornate estive, aveva organizzato con suo padre un’uscita in barca e un’immersione, passione che da sempre i due condividevano. Usciti il 15 ottobre, non avevano più fatto ritorno ed erano stati trovati morti dopo due giorni.

L’ultimo saluto a Gianmarco e Valentina fra palloncini bianchi e lacrime, e tanta, tantissima commozione di amici e parenti ancora increduli per quanto accaduto. I funerali dei due, padre e figlia di 64 e 34 anni, sono stati celebrati a Sant’Anna Arresi dal cardinale Arrigo Miglio e, alla fine della toccante cerimonia, sono stati liberati in aria palloncini bianchi.

