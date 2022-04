Oristano

Grave situazione. L’Asl non riesce a trovare sostituti

Rischia la chiusura il servizio di Pneumologia dell’ospedale San Martino di Oristano. Nel prossimo mese di giugno lascerà il servizio l’ultimo medico rimasto ancora in servizio, Mauro Meloni. Prima di lui, negli ultimi mesi, già tre sue colleghe hanno accettato altri incarichi in diverse Asl dell’isola e un altro pneumologo è stato destinato al reparto Covid del Delogu di Ghilarza.

Il dottor Mauro Meloni ha presentato le dimissioni dopo circa dieci anni di lavoro alla Asl di Oristano. Originario di Sassari, Meloni si è fatto apprezzare da colleghi e pazienti per le sue rare doti umane e professionali e per le sue competenze, conseguite anche attraverso numerosi corsi frequentati a proprie spese, che ne hanno fatto un punto di riferimento importante per centinaia di pazienti.

Per fronteggiare almeno in parte la grande richiesta di visite ambulatoriali, il direttore della Asl Angelo Maria Serusi il mese scorso ha richiamato in servizio il dottor Giuseppe Oppo, ex primario del reparto di Pneumologia, con un incarico in regime di libera professione, per un periodo di sei mesi e per 12 ore alla settimana, da distribuire in due giornate.

Un apporto utile, ma certo non sufficiente a rispondere alla richiesta di assistenza dei circa 2000 pazienti con malattie dell’apparato respiratorio della provincia di Oristano.

E’ poi andata deserta la selezione bandita per l’assunzione di pneumologi a tempo determinato.

Con le dimissioni di Meloni appare così destinata alla chiusura la Pneumologia di Oristano, un reparto di eccellenza con 27 anni di attività, con gli intuibili disagi per i pazienti che hanno necessità di una visita, di un consulto urgente o un accertamento come una spirometria o un DLCO, un esame a cui devono spesso ricorrere i pazienti con malattie respiratorie croniche.

Disagi ovviamente anche per quanti hanno bisogno di ossigenoterapia: l’ossigeno può essere prescritto solo da uno specialista. E così anche questi pazienti, spesso in età avanzata, sono costretti a penose peregrinazioni verso i presidi di Sassari, Cagliari o Nuoro.

I guai per i pazienti pneumologici sono arrivati già dallo scorso mese di ottobre quando, a sei mesi dal pensionamento dell’ex primario Giuseppe Oppo, la direzione sanitaria del San Martino, guidata da Sergio Pili, ha disposto la cancellazione del reparto di Pneumologia, un servizio di eccellenza con oltre 27 anni di attività, e il trasferimento dei 4 medici rimasti al reparto Medicina.

Alla base della decisione c’era l’esigenza di sopperire con gli pneumologi alle perdite di personale sanitario del reparto Medicina, e insieme l’anomalia in cui operava la Pneumologia, sparita nell’ultima versione dell’atto aziendale dal novero delle cosiddette struttura complesse (cioè con una propria autonomia funzionale) in cui si articola il San Martino. Un inconveniente, quest’ultimo, forse causato da una svista, perché il reparto è chiaramente previsto dall’articolazione del “Dipartimento di emergenza e assistenza di primo livello” in cui rientra il nosocomio oristanese, ma anche per la dimensione del bacino di utenza del San Martino e per il trend della diffusione delle malattie polmonari, in continua crescita.

Da ricordare, inoltre, che anche i pazienti affetti da malattie rare fanno riferimento alla Pneumologia del San Martino, a cui da tempo è stato riconosciuto il ruolo di centro prescrittore dei farmaci a loro destinati. Già cancellate da oltre un anno, invece, le visite domiciliari per i pazienti seguiti dall’Adi. Un’ attività mai ripristinata dopo il pensionamento della professionista che, con un rapporto di lavoro a convenzione, si occupava di questa importante attività.

