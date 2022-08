L’ultimo battito del cuore di Sergio Congiu: ci ha lasciato lo storico titolare del New Music Bar. Muore uno dei commercianti più famosi in città nel mondo della ristorazione e dell’animazione: Sergio Congiu gestiva insieme all’adorata moglie Graziella Cardu il New Music Bar, a due passi dal Poetto, punto di riferimento assoluto per i giovani soprattutto per gli aperitivi, d’estate e d’inverno. A soli 71 anni, se ne va una persona gentile e squisita, benvoluta da tutti, sempre corretta con i clienti e che aveva sempre un pensiero per gli altri. Lo sanno benissimo le migliaia di persone che hanno frequentato il suo bar, con la cucina aperta sino a tarda notte, i cocktail coloratissimi, i tavoli dove sono nate tante nuove coppie cagliaritane. La notizia è stata data per prima nel pomeriggio dalla pagina Fb del quartiere La Palma: “Un Caro Amico del nostro quartiere è volato in Cielo”

Tra le tante condoglianze anche quella del presidente del consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco. Tante le parole di commozione che iniziano ad arrivare dai suoi tantissimi amici: “Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore, nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita. Grande uomo di classe educazione gentilezza, sarai sempre nel mio caro Sergio Congiu Un abbraccio forte forte amica mia Graziella Cardu e a tutta la famiglia”, scrive Orietta, una delle grandi amiche di sempre. Sergio Congiu era una persona impeccabile, nel modo di parlare e di vestire, era davvero la gentilezza in persona. Ecco perchè belle persone come lui, mancheranno sempre di più. Piangono in tanti, un amico gentile di buon cuore.

