L’sos di Igina, 84enne di Sestu: “Da 7 mesi attendo di essere operata al Policlinico per un carcinoma al naso”

Un carcinoma nel naso che, giorno dopo giorno, cresce sempre di più. E un intervento chirurgico che tarda ad arrivare. Igina Corona, 84 anni, di Sestu, non sa più a quale santo votarsi: “Sono in attesa del ricovero per eradicare il carcinoma da ben sette mesi. Ho fatto diverse visite al Policlinico di Monserrato, e sono stata inserita come paziente urgente da operare”, spiega, mostrando i fogli delle visite fatte sia nel polo monserratino sia, in parallelo, anche in altri ospedali. Ma la “promessa” dell’intervento arriva proprio dal Policlinico: “Ho questo problema da anni, negli ultimi dieci mesi è peggiorato: il carcinoma sta crescendo giorno dopo giorno e, se prima era molto piccolo, ora è talmente invasivo che mi ha occupato tutto il naso. Ho dolori e fastidi continui, si tratta poi di un tumore e, alla mia età, c’è ben poco da scherzare”. Un’attesa infinita, quella dell’anziana, supportata in tutto e per tutto dalla figlia, Monica Taris. È stata proprio lei a inviare un’email all’ufficio delle relazioni con il pubblico del Policlinico, allegando foto e documenti clinici: “Nonostante i continui richiami, ancora non abbiamo notizie”.

Ma la situazione sembra, comunque, prossima ad una svolta. Come spiegano dall’ospedale, infatti, “la paziente risulta già in una situazione di pre ricovero, l’intervento è previsto a gennaio. Purtroppo le liste d’attesa sono molto affollate, la nostra struttura di Otorino è l’unica di tutto il sud Sardegna, visto che quella del Santissima Trinità è chiusa da due anni. Ci sono molte persone che hanno bisogno di essere operate sulla base delle urgenze”. E Igina Corona è, appunto, inserita “nella short list, anche lei è considerata come caso urgente, ecco perchè sarà operata a gennaio. In ogni caso, abbiamo un servizio disponibile 24 ore su 24 per le urgenze o per particolari problemi o esigenze. Non c’è la necessità di prendere nessun appuntamento, contatteremo l’anziana nei prossimi giorni”.