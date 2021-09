L’Rt cala in tutta Italia, la Sardegna a rischio per i letti occupati nei reparti Covid

In tutta ltalia l’indice Rt scende dopo tante settimane sotto l’1 e si attesta a 0,97. Così recita la bozza del monitoraggio più recente dell’Istituto superiore di Sanità. Non c’è però da stare allegri in Sardegna, dove i posti letto occupati nelle terapie intensive sono al 13,2 per cento e sfiorano il limite del quindici nei reparti ordinari, per intenderci dove sono ricoverati i positivi al Covid meno gravi. Sono quindi ancora ore di attesa per capire se la regione resterà in zona bianca o se ci sarà il passaggio in gialla, così come già capitato sette giorni fa alla Sicilia.

Non va meglio nemmeno per quanto riguarda l’incidenza dei casi, ancora molto sopra il limite “bianco” dei cinquanta: in Sardegna è a 117,4, comunque in calo rispetto alla settimana scorsa quando era a 148,5.