Oristano

Ma non si può parlare di destagionalizzazione. E gli alti costi dell’energia falciano le maggiori entrate

Capita di incrociarli ancora, con infradito e t-shirt per strada, a godere di un clima ancora estivo mentre novembre fa capolino. In provincia di Oristano sono ancora presenti tanti turisti e i numeri nelle strutture ricettive continuano a essere significativi.

“La stagione è andata bene, oltre ogni immaginazione”, conferma Pino Porcedda, presidente provinciale di Federalberghi, oltre che titolare dell’hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri e del campeggio Nurapolis, a Is Arenas. “Siamo molto soddisfatti, anche se complessivamente il periodo gennaio-settembre ha registrato numeri leggermente inferiori a quelli del 2019. Il calo è comunque dipeso dai primi mesi dell’anno”.

“La stagione tiene ancora bene, grazie al bel tempo: in questi ultimi mesi abbiamo raggiunto numeri che precedentemente non c’erano e – se il meteo continua a regalarci belle giornate – anche i primi 10 giorni di novembre potrebbero dare soddisfazioni”, continua Porcedda. “Attualmente si tratta di arrivi spontanei, dell’ultim’ora: stiamo lavorando oggi per domani, senza prenotazioni, anche con il turismo estero”.

Tra le note negative segnalate c’è l’aumento dei costi dell’energia: “Stanno in parte mangiando ciò che abbiamo guadagnato in più, grazie alla stagione positiva”, spiega Pino Porcedda, che segnala “costi più che raddoppiati”.

L’Oristanese, come sempre, è tra le mete preferite dei turisti tedeschi e svizzeri: “Quest’anno abbiamo avuto anche tanti francesi, spagnoli e olandesi. E gli italiani hanno riscoperto la Sardegna”, segnala Rossella Sanna, dell’hotel Mistral 2 di Oristano.

“Ottobre ha raggiunto livelli inaspettati, c’è stato un buon movimento rispetto agli anni precedenti”, continua Rossella Sanna. “Oltre al caldo, che sicuramente ha influenzato gli arrivi, probabilmente ha favorito la ripresa del turismo anche il fatto che questa fosse la prima estate di totale libertà, dopo le restrizioni degli ultimi anni”.

Negli alberghi in queste settimane non sono mancati i gruppi: “Fino all’altro giorno avevamo diverse presenze”, dice Sanna, precisando che anche nel mese di ottobre si è trattato di un turismo balneare: “Frequentavano le spiagge e anche la nostra piscina. A noi operatori questo tempo ha permesso un po’ di ristoro, dopo le sofferenze degli anni precedenti”.

Il turismo della coda d’estate non è programmato: “Non c’è un movimento tale da far parlare di destagionalizzazione”, precisa Riccardo Giachino, responsabile regionale del settore Turismo di Confapi e amministratore dell’Horse Country Resort di Arborea. “Nel nostro caso, noi lavoriamo molto con gli eventi che richiamano prevalentemente i locali, per congressi, per le manifestazioni equestri o anche per turismo religioso, come è avvenuto recentemente”.

“Il caldo persistente ha mosso il mercato locale, fatto di persone che decidono di farsi il weekend”, continua Giachino: “è un turismo di prossimità, anche se non mancano i tedeschi e qualche francese di passaggio. Turisti che arrivano in maniera autonoma, non è un flusso programmato come quello degli scorsi anni che arrivava massicciamente dall’Est Europa”.

“Siamo ai livelli del 2019, in linea di massima è stata una stagione positiva”, conclude Riccardo Giachino, “e sembra che la prossima sarà anche meglio”.

Lunedì, 31 ottobre 2022