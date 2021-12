Oristano

I vertici del sistema sanitario in un convegno sulle prospettive del “San Martino”

Il futuro dell’ospedale San Martino di Oristano è al centro dell’incontro pubblico promosso dall’Ats e fissato per sabato 11 dicembre in città, all’Hospitalis Sant’Antoni. Una sede non casuale, perchè proprio i locali del Sant’Antoni ospitarono nel periodo giudicale il primo ospedale della città. E a ripercorrerne la storia, strettamente intrecciata con le vicende di Oristano, è stato chiamato Raimondo Zucca, studioso e professore di Storia romana all’Università di Sassari.

La situazione attuale del nosocomio, e sopratutto i programmi messi a punto per il rilancio del presidio oristanese, saranno illustrati quindi da Sergio Pili, direttore sanitario del San Martino, dal commissario Giorgio Carlo Steri, commissario straordinario della Assl, e da Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Ats. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, che è anche presidente del distretto sanitario di Oristano.

Invitati all’iniziativa i consiglieri regionali del territorio, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, direttori dei servizi ospedalieri.

L’incontro, a poche settimane dalla partenza delle nuove Assl prevista per il 1° gennaio, rappresenta una sorta di bilancio dell’attività degli organismi in via di scioglimento e di commiato per gli attuali dirigenti. Ma, soprattutto, sarà un’occasione per capire quale sorte al momento si intende attribuire al principale servizio della provincia.

Individuato come Dea, ospedale di livello provinciale, nal Piano della Rete ospedaliera varato dal Consiglio regionale 4 anni fa, di fatto il San Martino non solo non ha mai visto il completamento dei servizi attribuitigli in quei documenti, ma ormai non è più neanche in grado di assicurare un livello assistenziale dignitoso, specie per la grave carenza di personale sanitario ovunque e in settori chiave in particolare.

Una difficoltà al centro di petizioni e iniziative di protesta promosse da oltre due anni da comitati civici e amministratori locali che però non hanno ancora ottenuto soluzioni.

Nè hanno visto al momento attuazione gli impegni assunti dal direttore sanitario Sergio Pili e dal commissario Giorgio Steri che, già un mese fa, avevano assicurato l’imminente rilancio del servizio ospedaliero, e in particolare: l’ampliamento a 24 ore su 24 del fondamentale servizio di Emodinamica, l’apertura di un’unità di Neurologia, il mantenimento dei servizi a rischio di chiusura della Pediatria, il rafforzamento dell’Anestesia e dell’Oncologia.