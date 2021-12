Il Covid fa di nuovo sul serio e, a poche ore dal Natale, fa registrare un’impennata di casi pari al 42% in più in una sola settimana. Lo rileva la fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio del giovedì. Un dato se possibile ancora più inquietante se si pensa che la variante Omicron, considerata molto più contagiosa dell’attuale Delta anche se meno pericolosa e aggressiva, non è ancora prevalente. Intanto, il governo cerca di correre ai ripari per provare a limitare i danni: è in corso la cabina di regia con il premier Draghi in cui si metteranno a punto le nuove restrizioni. Nessun lockdown all’orizzonte, almeno per ora, ma rafforzamento delle misure di prevenzione, con accorciamento della durata del green pass per anticipare le terze dosi a 5 o massimo 6 mesi, mascherine obbligatorie all’aperto e di tipo Ffp2 su mezzi pubblici e luoghi affollati, tampone per chi non ha ancora la terza dose per poter entrare in discoteche, cinema ed eventi affollati. In discussione anche l’obbligo del super green pass (rilasciato solo a vaccinati o guariti dal Covid) per i lavoratori.

