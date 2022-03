Oristano

Anche il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus ha chiesto disponibilità per l’accoglienza



Sono poco più di una decina i Comuni della provincia di Oristano che hanno già risposto all’appello di solidarietà con i profughi ucraini in fuga dalla guerra lanciato dal prefetto Fabrizio Stelo.

La circolare firmata da Stelo era stata inviata a tutti i municipi della provincia alcuni giorni fa. Nelle scorse ore ha sposato la causa anche l’amministrazione comunale di Paulilatino, guidata dal sindaco Domenico Gallus.

Il Comune del centro del Guilcier si èattivato per raccogliere le adesioni provenienti da cittadini privati, istituzioni, associazioni o enti religiosi locali che vogliano dare la disponibilità vitto, di posti e/o strutture di accoglienza per ospitare prevalentemente bambini e donne in fuga dall’orrore della guerra che ha sconvolto l’Ucraina.

Le disponibilità potranno essere comunicate all’amministrazione comunale di Paulilatino compilando il modulo disponibile all’ingresso del municipio e scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune.

Il modulo compilato potrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“La comunicazione è puramente indicativa e non comporta alcun impegno”, scrive in una nota il sindaco Gallus, “se non la diponibilità a essere eventualmente contattati. A seguito di contatti che verranno attivati in questi giorni con il Consolato ucraino a Cagliari, comunicheremo tempestivamente anche in merito a eventuali possibilità di donazioni economiche e/o offerte di materiali, beni, derrate alimentari o servizi”.