Oristano

In tutta la regione casi in aumento del 7,5%. Il report della Fondazione Gimbe mostra dati non facilmente spiegabili



È ancora l’Oristanese la peggior provincia sarda per nuovi casi di contagio da coronavirus ogni 100mila abitanti. Lo rivela lo studio su base settimanale curato dalla Fondazione Gimbe.

Nella settimana tra il 23 febbraio e il 1à marzo erano stati rilevati 790 nuovi contagi, tra il 2 e l’8 marzo sono stati invece 735. Si registra quindi un calo del 7%. Nel precedente report, la provincia di Oristano era la settima col peggior dato in Italia, in quello aggiornato è invece dodicesima.

Oristano va leggermente meglio, insomma, così come il Sud Sardegna (464 casi, che valgono un -11%) e Nuoro (245 casi, -11,9%). Fanno peggio invece Sassari (668 casi, per un +35,7%) e Cagliari (518 casi e +5%).

Complessivamente in Sardegna, nella settimana dal 2 all’8 marzo, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti. Oggi sono 1.516, nel precedente report erano 1.850. Si evidenzia però un aumento dei nuovi casi (7,5%) rispetto alla settimana dal 23 febbraio al 1° marzo.

Restano sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica occupati da pazienti positivi al coronavirus (20,2%). Scendono invece sotto la soglia critica del 10% i posti occupati da positivi al coronavirus in terapia intensiva (9,8%, quasi tre punti in meno rispetto al precedente report).

Giovedì, 10 marzo 2022

