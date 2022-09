Oristano

Il commento del presidente Antonio Sulis

La notizia dell’intervento d’eccezione effettuato dall’equipe della Struttura complessa di Cardiologia del San Martino, che ha impiantato un dispositivo cardiaco su un paziente affetto da una malattia rara, è stata accolta con piacere dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Oristano e dal suo presidente Antonio Sulis.

Quest’ultimo ha voluto ringraziare i medici e le infermiere per il lavoro svolto, ricordando il grande impegno del personale sanitario in un momento di grande emergenza per l’ospedale di Oristano.

Di seguito la nota firmata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Oristano Antonio Sulis:

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Oristano, apprende con grande soddisfazione, in un momento così delicato e critico, l’eccellente operosità del reparto di Cardiologia diretto dal dottor Francesco Dettori, che porta l’ospedale San Martino agli onori della cronaca per un intervento eccezionale, primo in Italia, su un paziente affetto da una malattia rara: distrofia muscolare di Becker.

Si tratta dell’impianto di un dispositivo per la modulazione della contrattilità cardiaca che migliora la funzionalità del cuore e rallenta il progredire della rara patologia causa del grave problema.

Siamo compiaciuti per questo successo e soprattutto vogliamo incoraggiare i nostri professionisti che, in mezzo a innumerevoli difficoltà, portano avanti il nostro presidio ospedaliero con competenza, abnegazione e grande senso di responsabilità.

Rivolgiamo al direttore Dettori e a tutta la sua equipe, dottor Giampaolo Sanna, dottoressa Sara Frascaro con le infermiere Caterina Angioi e Francesca Faedda e ancora alle dottoresse Marina Meloni, Simona Aramu, Laura Sanna, Franca Liggi, Stefania Palmas e Giuseppina Giau, le nostre più vive congratulazioni per il risultato raggiunto e al paziente l’augurio di una serena ripresa.

Ancora una volta vogliamo ribadire che vanno aiutate e valorizzate le grandi professionalità che operano all’interno del San Martino con mezzi e operatori che consentano, come in questo caso, di dare ai cittadini pazienti ogni possibilità di assistenza e cura.

Giovedì, 29 settembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.