“Se qualcuno ritiene che tali responsabilità ci siano, noi per primi chiediamo che siano portate alla luce, con nomi e motivazioni”, conclude il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano, Antonio Sulis, “ma non siamo disponibili ad accettare ancora il martellante scaricabarile sull’attività di professionisti che, in una situazione di crisi senza precedenti, riescono nonostante tutto a garantire l’emergenza con abnegazione e spirito di servizio”.

“Abbiamo assistito ultimamente a un continuo tentativo di discredito della nostra professione, indicati come responsabili dello sfacelo in cui è caduta anche la sanità del territorio”, continua il presidente dell’Ordine oristanese.

“La decisione”, prosegue il presidente Sulis, “non tiene conto della reale situazione in cui operano i medici e tutto il personale sanitario all’interno dei reparti a causa della carenza ormai cronica negli organici”, commenta Sulis. “I pochi rimasti infatti devono sostenere le tantissime esigenze di assistenza in condizioni drammatiche, che nulla hanno a che vedere con l’attività intramoenia, incolpata di essere la causa delle lunghe liste d’attesa a cui sono costretti gli utenti”.

Fonte: Link Oristano

