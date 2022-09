Arborea

Una situazione di degrado e pericolosità del canale che attraversa il centro abitato di Arborea, lungo il Viale Omodeo, nel tratto antistante la casa comunale, è stato denunciato dai consiglieri di opposizione Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci con un’interrogazione urgente (inviata anche alle autorità sanitarie) nella quale si chiede un immediato intervento dell’amministrazione comunale. I consiglieri riferiscono della presenza di acqua stagnante marcescente e rifiuti vari.

“L’attuale situazione rappresenta un pericolo per l’igiene e la salute pubblica in quanto l’acqua stagnante è luogo ideale ove zanzare e altri insetti si riproducono deponendo le loro uova con notevole aumento dei focolai larvali”, scrivono Pinna, Marras e Montisci, evidenziando come ciò vìoli la stessa ordinanza emessa dalla sindaca Manuela Pintus per prevenire il diffondersi della febbre del Nilo.

I tre consiglieri chiedono “la bonifica integrale del canale antistante la sede comunale e la valorizzazione dell’opera idraulica in senso stretto, affinché non sia più un pericolo per l’igiene e la salute pubblica, un’offesa per il centro storico del paese e sicuramente un pessimo biglietto da visita per i turisti”.

